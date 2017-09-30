Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полицейские установили личность напавшего с ножом на двух мужчин на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Москве.
"Личность нападавшего мужчины установлена. Нападавший и один из пострадавших были знакомы. Конфликт между ними произошел на бытовой почве", - сказали в главке ведомства, добавив, что принимаются меры к его розыску и задержанию.