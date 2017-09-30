Экс-глава администрации Челябинска арестован по делу о мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска в субботу избрал меру пресечения бывшему главе администрации города Сергею Давыдову, обвиняемому в мошенничестве. Экс-чиновника заключили под стражу до 29 ноября 2017 года, сообщила ТАСС официальный представитель регионального управления ФСБ Марина Горлевская.

"Бывшему главе администрации Челябинска Сергею Давыдову Центральным районным судом Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (до 29 ноября 2017 года - прим. ТАСС)", - отметила собеседница агентства.

По словам Горлевской, Давыдов обвиняется в мошенничестве. Управление ФСБ по Челябинской области на основе собственных оперативных материалов с использованием материалов проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области возбудило уголовное дело по факту хищения в 2012-2015 годах денежных средств в особо крупном размере у муниципального предприятия Челябинска, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ. Сумма похищенных денег не называется.

В пятницу управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере в одном из муниципальных предприятий ЖКХ Челябинска. Сообщалось, что деньги были похищены в 2012-2015 годах, однако фигурантов в деле, как отмечалось, пока нет.

55-летний Давыдов возглавлял администрацию Челябинска в 2010-2014 годах. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, Давыдов работал его первым заместителем. А до этого - прокурором Челябинска и районным прокурором.