Суд отправил подозреваемого по делу об инциденте с трапом в Пулкове под домашний арест

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Суд отправил сотрудника петербургского аэропорта Пулково, подозреваемого по делу о падении женщины и годовалой девочки с трапа, под домашний арест на два месяца. Об этом сообщила в субботу Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Козельского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 266 УК РФ, сроком на два месяца, до 29 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом было возбуждено три уголовных дела - по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), по ч. 1 ст. 266 ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").