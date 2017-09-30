Лидеру "Христианского государства" предъявлено обвинение из-за угроз сети кинотеатров

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Лидеру "Христианского государства" предъявлено обвинение из-за угроз сети кинотеатровПроисшествия 30 сентября, 17:12
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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. МВД РФ предъявило обвинение лидеру организации "Христианское государство - Святая Русь" Александру Калинину, проходящему по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в рамках расследования уголовного дела, предусмотренного статьей УК РФ - "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения", возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров, предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", - сообщила она.
По ее словам, расследование уголовного дела продолжается.
Калинин был арестован 23 сентября сроком на два месяца.
Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.