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Спасатели ведут поиски пропавшего в горах Кабардино-Балкарии парапланериста

Происшествия
30 сентября, 18:52 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 30, сентября. /ТАСС

В поисково-спасательных работах задействованы три сотрудника МЧС

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НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели вышли на поиски парапланериста, который не вернулся на базу в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В 18:10 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Кабардино-Балкарии поступило сообщение от оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда о том, что в Чегемском районе в окрестностях парадрома начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации, парапланерист не вернулся на базу", - говорится в сообщении.

На его поиски выдвинулись трое спасателей.

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