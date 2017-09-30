Торговый центр в Приморском районе Петербурга эвакуирован из-за бесхозного предмета

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Посетители торгового центра на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга эвакуированы в субботу из-за обнаружения бесхозного предмета.
"Идет эвакуация торгового центра в Приморском районе. Точное число эвакуируемых людей пока неизвестно", - сказали ТАСС в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Специалисты проверяют подозрительный предмет и помещения торгового центра.