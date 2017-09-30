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В Петербурге арестовали коллектора из Ульяновска, угрожавшего должнику убийством

Происшествия
30 сентября, 19:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, сентября. /ТАСС

По данным следствия, группа коллекторов вымогала деньги у жителей Петербурга, уничтожала имущество и угрожала семьям потерпевших

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в субботу заключил под стражу коллектора, который, по версии следствия, угрожал убийством должнику в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

В пятницу Следственный комитет сообщил, что 31-летний Рустам Мавлютов, оператор контакт-центра ООО "МФО "Бутик финансовых отношений", был задержан в Ульяновске.

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"Задержанный был этапирован в Санкт-Петербург из Ульяновска. Сегодня, 30 сентября 2017 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил региональный главк СК.

Мавлютов является фигурантом дела о вымогательстве против коллекторов, которые, по данным следствия, вымогали у жителей Санкт-Петербурга, бравших займы в микрофинансовой организации, и людей, не имеющих никаких долгов, суммы, многократно превышавшие объем задолженности. Следователи отмечали, что коллекторы угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, а также уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, порочащие потерпевших и их близких.

Ранее появились публикации о том, что коллекторы угрожали убийством пожилой жительнице Санкт-Петербурга и ее семье, наносили вред имуществу. В социальных сетях они известили о "смерти" ее внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. По информации следствия, несмотря на то, что фактический долг женщины уже погашен, она оказалась должна микрофинансовой организации еще 40 тыс. рублей в связи с пенями.

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