Ребенок и взрослый погибли в ДТП на федеральной трассе "Кавказ" в Ставрополье

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ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, в том числе ребёнок, и три человека пострадали в лобовом столкновении легковых автомобилей в Ставрополье. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП произошло примерно в 15:40 мск на 254-м км федеральной автодороги "Кавказ".
"Водитель Mercedes, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении села Курсавки, по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил фронтальное столкновение с автомашиной ВАЗ-2114. От полученных травм на месте происшествия скончались 63-летний водитель и его 11-летний внук", - сообщает дорожная полиция.
В больницу доставлены 59-летняя жена погибшего и его дочь. Все - жители Краснодарского края. Водитель иномарки - 32-летний житель Ессентуков, также госпитализирован.
Обстоятельства ДТП уточняются.