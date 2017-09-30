Мотоцикл загорелся после ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мотоцикл загорелся в результате ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, два человека пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного Управления ГИБДД РФ.

"Вечером в субботу на Фрунзенской набережной произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. В результате удара мотоцикл загорелся", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате пострадали мотоциклист и его пассажир. Оба пострадавших госпитализированы.

"На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметил сотрудник пресс-службы.