Welt: в Бремене задержаны шесть человек, среди них предполагаемые исламисты

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БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ временно задержали в Бремене шестерых человек, подозреваемых в подготовке ограбления ювелирного магазина, в их числе - предполагаемых исламистов. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты Die Welt.
По ее данным, полиция не исключает, что задержанные намеревались потратить награбленные деньги на покупку оружия. "В настоящее время расследование проводится лишь против четверых подозреваемых", - отметил представитель прокуратуры Бремена Франк Пассаде. "Уже сегодня будет подан запрос на арест двоих из них", - добавил он.
Трое подозреваемых проживали в Бремене, один прибыл из Франции. По данным следствия, они хотели приобрести скорострельные винтовки. Правоохранительные органы ФРГ вместе с коллегами из Франции наблюдали за группой уже несколько недель.