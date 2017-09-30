Прокуратура: подозреваемый в отравлении продуктов в ФРГ сознался в содеянном

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный в Германии по подозрению в отравлении продуктов питания в магазинах, сознался в содеянном. Об этом в субботу сообщила прокуратура города Констанц.

По ее данным, 53-летний мужчина, который был задержан минувшей ночью, признался в том, что положил на полки одного из магазинов банки с отравленным детским питанием и требовал от розничных торговых сетей выплаты €10 млн. Ранее в субботу в отношении жителя Тюбингена (федеральная земля Баден-Вюртемберг) был выдан ордер на арест, он находится СИЗО по подозрению в попытке вымогательства с применением насилия. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Для поимки злоумышленника была создана особая комиссия в составе 220 специалистов. Установить его личность удалось при помощи полученных с камер видеонаблюдения данных.

Как ранее сообщалось, мужчина добавил яд в несколько продуктов в магазине Фридрихсхафена и грозился отравить еще больше товаров, если не будут выплачены деньги. В качестве отравляющего вещества преступник использовал этиленгликоль, который в определенной концентрации может привести к летальному исходу. Позже этиленгликоль был найден в квартире подозреваемого. Кроме того, ДНК мужчины совпала с ДНК, обнаруженной на банках с отравленным детским питанием.

Письма с угрозами он направил ряду торговых концернов ФРГ, в том числе Aldi, Rossmann, DM, Edeka, Norma, Rewe. Полиция исходит из того, что мужчина действовал в одиночку. Следователи не исключают, что речь идет о психически нездоровом человеке с патологической потребностью в признании.