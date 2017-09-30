СМИ: самолет Air France совершил аварийную посадку в Канаде из-за отказа двигателя

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Лайнер А380 авиакомпании Air France совершил в субботу срочную аварийную посадку в Канаде. Об этом сообщил телеканал BFM.

Согласно данным, полученным от французского авиаперевозчика, лайнер совершал перелет по маршруту Париж - Лос-Анджелес, когда на одном из его четырех двигателей произошел сбой и он перестал функционировать.

По словам представителя Air France, "при посадке никто из пассажиров не пострадал". Самолет, согласно уточненным сведениям, приземлился на военном аэродроме канадского города Гус-Бэй. По данным BFM, "на борту крупнейшего в мире лайнера находилось 520 человек - 496 пассажиров и 24 члена экипажа".

Как сообщила телеканалу пассажирка самолета по имени Исабель, во время полета она "услышала сильный взрыв, от которого весь самолет содрогнулся". "Некоторое время спустя экипаж сообщил нам, что возникла проблема с одним из двигателей". "Посадка в канадском городе Гус-Бэй прошла спокойно, паники в самолете не было", - добавила она. По данным агентства AFP, отказ двигателя произошел, когда самолет находился над Гренландией.

Серьезный инцидент

Как подчеркнул, комментируя в эфире телеканала BFM происшедшее французский авиационный эксперт Жан Серра, сам в прошлом летчик гражданской авиации, "на А380 произошел серьезный технический инцидент". Он продемонстрировал фотографии, размещенные пассажирами в интернете, на которых видно мощное разрушение всей передней части двигателя.

"Передняя часть гондолы двигателя практически отсутствует. То есть это означает, что снабженное лопастями колесо вентилятора двигателя, имеющее в диаметре около 2,4 м, перестало существовать", - сказал эксперт.

"Судя по всему, оторвалась одна из лопастей, что могло быть вызвано явлением помпажа, то есть вызывающим сильные вибрации нарушением режима работы двигателя. Оно связанно с нарушением потока воздуха, что может быть вызвано как сбоями в камере сгорания, так и резкими изменениями давления потока воздуха. Также могла быть в плохом состоянии одна из пяти десятков лопастей вентилятора, которая и разрушила все вокруг", - сказал специалист.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Потому что один взрыв на двигателе А380 уже имел место в 2010 году на самолете австралийской авиакомпании Qantas. Тогда куски двигателя пробили фюзеляж самолета и ранили нескольких пассажиров. Причем при подобного рода инцидентах может произойти и опасная для пассажиров резкая разгерметизация самолета", - отметил Жан Серра.