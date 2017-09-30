Число жертв землетрясения в Мексике достигло 360 человек

МЕХИКО, 30 сентября. /ТАСС/. Тела еще пяти жертв землетрясения 19 сентября были извлечены из-под завалов в столице Мексики. Таким образом, общее число погибших достигло к настоящему времени 360 человек. Об этом сообщил в субботу национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

"Всего [по стране] 360 погибших: 219 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте. Свыше 300 человек до сих пор остаются в больницах. Более 20 тыс. человек после удара стихии магнитудой 7,1 получили психологическую помощь.

Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов потребуется более $2 млрд.