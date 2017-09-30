Ювелирные изделия на крупную сумму украли на ВДНХ

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ювелирные изделия на крупную сумму были украдены в одном из павильонов на территории ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Из павильона на территории ВДНХ была совершена крупная кража ювелирных изделий", - сказал он.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт кражи. "30 сентября в полицию поступило сообщение о краже ювелирных изделий по адресу Проспект Мира, владение 119", - сообщили в ведомстве.
Перечень и стоимость похищенного в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 4 ("Кража") УК РФ.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.