СК возбудил дело по факту убийства участкового в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Следственные органы Следственного комитета России по Дагестану возбудили уголовное дело по факту убийства уполномоченного полиции в Кизлярском районе республики. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья") и ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия опасного для жизни или здоровья")", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 сентября 2017 года в помещении участкового пункта МВД России в селе Большая Задоевка Кизлярского района неизвестный нанес сотруднику полиции колото-резаную рану в область шеи. Полицейский скончался на месте. После злоумышленник похитил табельный пистолет и на служебном автомобиле отдела полиции скрылся с места происшествия. Похищенный автомобиль был обнаружен сожженным в поле в Бабаюртовском районе.

Как сообщалось ранее, в Кизлярском районе в субботу было обнаружено тело участкового уполномоченного полиции с признаками насильственной смерти. Представитель МВД по региону добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются. Принимаются меры для установления и задержания преступника.