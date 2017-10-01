В аэропорту Кольцово перронный автобус столкнулся с самолетом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Перронный автобус с пассажирами рейса "Уральских авиалиний" столкнулся со стоящим самолетом в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово, сообщил корреспонденту ТАСС в воскресенье очевидец произошедшего.

"Мы летели рейсом U6-263 [авиакомпании "Уральские авиалинии Москва (Домодедово) - Екатеринбург]. Прилетели в Кольцово, сели в автобус, только тронулись и отъехали от самолета <...> было темно, прошло, может, меньше минуты и удар был очень резкий. Сказали, что автобус задом разворачивался и мы столкнулись с самолетом", - сказал очевидец произошедшего.

Он добавил, что водитель ничего не объяснил, ни перед кем не извинился. "На пол упали все, друг на друга люди попадали, потому что никто не ожидал, очень сильно ушиблись", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу, информация об инциденте в Кольцово уточняется.