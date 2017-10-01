У побережья Калифорнии мужчина погиб, упав из вертолета в океан

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб в субботу после того, как упал из кабины вертолета в океан недалеко от побережья американского города Малибу (штат Калифорния). Об этом сообщила газета The Los Angeles Times.

Сотрудники службы пожарной охраны округа Лос-Анджелес обнаружили тело погибшего. Оно находилось примерно в 1,5 м от берега.

Власти пока не располагают информацией о том, выпал ли мужчина из вертолета случайно или спрыгнул намеренно. В связи с произошедшим начато расследование.