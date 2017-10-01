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Аэропорт Кольцово не подтверждает факт столкновения перронного автобуса с самолетом

Происшествия
1 октября, 2:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, октября. /ТАСС

В пресс-службе авиаузла уточнили, что во время перевозки пассажиров перронный автобус резко затормозил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово не подтверждает факт столкновения перронного автобуса с самолетом, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Ранее в воскресенье пассажиры рейса "Уральских авиалиний" сообщили ТАСС, что перронный автобус столкнулся со стоящим самолетом в Кольцово. Один из пассажиров рейса сообщил, что "при развороте назад автобус столкнулся с самолетом, люди попадали друг на друга и получили ушибы".

"Действительно, во время перевозки пассажиров перронный автобус резко затормозил. Поэтому людям могло показаться, что было столкновение с самолетом. Мы проверили информацию, столкновения не было, было резкое торможение", - сказали в пресс-службе Кольцово, не уточнив, что могло стать причиной резкого торможения автобуса.

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