Вице-президент США отметил прогресс в восстановлении Пуэрто-Рико после ураганов

Шакил О'Нил, Тони Кукоч и Душан Ивкович введены в Зал славы FIBAСпорт 1 октября, 2:13
Бриедис победил Переса и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии боксаСпорт 1 октября, 1:10
Сибиряки отстояли Кубок президента по самбоСпорт 1 октября, 1:02
Чемпионат России по боксу стартует в чеченской столицеСпорт 1 октября, 0:34
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"Экономика и бизнес 1 октября, 0:32
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должниковОбщество 1 октября, 0:22
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и РоссиюМеждународная панорама 1 октября, 0:21
"Зенит" сыграет с аутсайдером "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 1 октября, 0:18
Сухопутные войска России отмечают профессиональный праздникАрмия и ОПК 1 октября, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий ураганов "Ирма" и "Мария" в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико идут успешно, восстановлена работа большей части больниц, расчищены многие дороги. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу WKMG-TV, его текст распространен в субботу пресс-службой Белого дома.
По словам Пенса, в Пуэрто-Рико "11 основных автомагистралей открыты, более 750 бензозаправочных станций находятся в исправном состоянии, более половины продуктовых магазинов снова работают и начинают обслуживать население". Как он уточнил, в островном государстве функционируют "90% больниц". По словам вице-президента, власти активно работают над полным восстановлением работы аэропортов. Пенс отметил, что для оказания помощи в ликвидации последствий ураганов в Пуэрто-Рико прибывает корабль ВМС США Wasp, на его борту находятся вертолеты.
Вместе с тем Пенс присоединился к критике, высказанной ранее президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда чиновников в ассоциированном с США государстве. "Полагаю, что у миллионов американцев вызывает раздражение та риторика, к которой прибегают некоторые в Пуэрто-Рико, в особенности, мэр Сан-Хуана, вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении целей", - указал он. Пенс посетовал, что Кармен Юлин Крус, которая является мэром Сан-Хуана - административного центра Пуэрто-Рико, редко посещает места, где занимаются восстановительными работами.
Трамп в субботу обвинил Пуэрто-Рико и лично Крус в профессиональной непригодности и неспособности эффективно организовать оказание помощи населению. Крус до этого заявляла, что федеральные власти не могут организовать надлежащее оказание помощи в ликвидации последствий нынешнего стихийного бедствия жителям Пуэрто-Рико, которые находятся в чрезвычайно затруднительном положении.
Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, и в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. На Пуэрто-Рико перебросили в том числе более 70 военных медиков и восемь вертолетов Blackhawk 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США из штата Кентукки.