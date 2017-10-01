Вице-президент США отметил прогресс в восстановлении Пуэрто-Рико после ураганов

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий ураганов "Ирма" и "Мария" в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико идут успешно, восстановлена работа большей части больниц, расчищены многие дороги. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу WKMG-TV, его текст распространен в субботу пресс-службой Белого дома.

По словам Пенса, в Пуэрто-Рико "11 основных автомагистралей открыты, более 750 бензозаправочных станций находятся в исправном состоянии, более половины продуктовых магазинов снова работают и начинают обслуживать население". Как он уточнил, в островном государстве функционируют "90% больниц". По словам вице-президента, власти активно работают над полным восстановлением работы аэропортов. Пенс отметил, что для оказания помощи в ликвидации последствий ураганов в Пуэрто-Рико прибывает корабль ВМС США Wasp, на его борту находятся вертолеты.

Вместе с тем Пенс присоединился к критике, высказанной ранее президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда чиновников в ассоциированном с США государстве. "Полагаю, что у миллионов американцев вызывает раздражение та риторика, к которой прибегают некоторые в Пуэрто-Рико, в особенности, мэр Сан-Хуана, вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении целей", - указал он. Пенс посетовал, что Кармен Юлин Крус, которая является мэром Сан-Хуана - административного центра Пуэрто-Рико, редко посещает места, где занимаются восстановительными работами.

Трамп в субботу обвинил Пуэрто-Рико и лично Крус в профессиональной непригодности и неспособности эффективно организовать оказание помощи населению. Крус до этого заявляла, что федеральные власти не могут организовать надлежащее оказание помощи в ликвидации последствий нынешнего стихийного бедствия жителям Пуэрто-Рико, которые находятся в чрезвычайно затруднительном положении.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, и в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. На Пуэрто-Рико перебросили в том числе более 70 военных медиков и восемь вертолетов Blackhawk 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США из штата Кентукки.