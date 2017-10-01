В Нью-Йорке при пожаре в жилом доме погибли два человека

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НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в субботу в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Как сообщил телеканал NBC, два человека погибли, шестеро пострадали и были госпитализированы.
В числе пострадавших двое пожарных. Состояние других двух госпитализированных лиц оценивается как тяжелое. Один из жителей дома сообщил журналистам газеты The New York Daily News, что перед пожаром слышал, как прогремел взрыв, однако официально это не подтверждается.
Власти мегаполиса начали расследование в связи с произошедшим.