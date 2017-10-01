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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло к северо-востоку от Токио

Происшествия
1 октября, 5:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, октября. /ТАСС

Угроза цунами не объявлялась

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ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье на северо-востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр подземных толчков находился в северной части соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 10 км. Практически сразу за ним последовало еще одно землетрясение меньшей магнитуды - 3,7.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также о внештатных ситуациях на расположенных в регионе атомных объектах, включая АЭС "Фукусима-1", не поступало. Подземные толчки ощутили жители девяти соседних с Ибараки префектур.

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