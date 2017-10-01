Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу на севере Колумбии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 43 км к северу от города Букамаранга (население около 572 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 128 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.