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В Киргизии в результате ДТП с участием скорой погибли четыре человека

Происшествия
1 октября, 9:09 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 1, октября. /ТАСС

В автомобиль скорой, которая везла с вызова пациентку, врезался Mercedes

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БИШКЕК, 1 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в Киргизии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения республики.

"Трагедия произошла в Иссык-Кульской области 1 октября на автотрассе Бишкек - Чолпон-Ата", - проинформировали в ведомстве. По данным его сотрудников, бригада скорой помощи отправилась на вызов на окраину города Чолпон-Ата, забрала пациентку и направилась в районную больницу.

"В это время в скорую помощь врезался автомобиль Mercedes, от удара медицинский автомобиль несколько раз перевернулся", - отметили в министерстве. Находившиеся в машине скорой помощи четыре человека, в том числе водитель, врач, пациентка и ее родственница, погибли.

"В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства данного ДТП", - указали в Минздраве.

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