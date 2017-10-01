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На складах в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов

Происшествия
1 октября, 9:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, октября. /ТАСС

На данный момент открытых ячеек горения нет

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КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Боеприпасы продолжают детонировать на военных складах в Винницкой области Украины, где 26 сентября произошел крупный пожар. Об этом сообщили в субботу в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 1 октября 2017 открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - отметили в ведомстве.

В ГСЧС также уточнили, что погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано, двое пострадавших были доставлены в больницы.

На одном из крупнейших арсеналов министерства обороны Украины, расположенном в поселке Калиновка Винницкой области, 26 сентября начался сильный пожар, который полностью не потушен до сих пор. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Иван Винник оценил ущерб от ЧП в $800 млн.

В ГСЧС отчитались, что к 1 октября возобновлено газоснабжение 11 тыс. 983 абонентам.

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