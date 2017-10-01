Два человека погибли в ДТП в Липецке

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП, которое произошло в воскресенье утром в Липецке в районе поселка Сырский Рудник. Как сообщили ТАСС в полиции региона, машина Audi Q7 врезалась в бетонный отбойник.

"Два человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП, которое произошло в Липецке в районе поселка Сырский Рудник около 04:00 мск", - сказали в полиции.

По не установленной пока причине водитель автомобиля направил его в бетонное ограждение на краю дороги. Двое жителей Липецкой области - водитель и пассажирка машины - погибли на месте. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.