Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция проводит проверку по факту драки со стрельбой с участием бойца ММА в Петербурге

Происшествия
1 октября, 10:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, октября. /ТАСС

Один из двух пострадавших - чеченский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту конфликта на улице в Московском районе Петербурга, в результате которого травмы получили двое мужчин. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"В результате произошедшего конфликта 31-летний мужчина получил ранение из травматического оружия и 25-летний молодой человек получил телесные повреждения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - отметили в полиции.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, второй пострадавший - чеченский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев. 25-летний Вахаев выступает за клуб "Беркут", в его послужном списке 4 победы (3 досрочно), ни одного поражения. 

Инцидент произошел накануне около 21:30 мск у дома 208 по Московскому проспекту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация в Каталонии. Онлайн
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
СМИ: cборная Испании может пропустить ЧМ-2018 в России из-за возможных санкций ФИФА
4
Правительство Красноярского края подало в отставку
5
Законопроект о НДД может быть внесен в правительство в течение нескольких дней
6
В КНДР пригрозили устроить США ядерную катастрофу и превратить страну в "море огня"
7
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама