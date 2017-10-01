Электропитание Якутской ГРЭС отключилось из-за срабатывания аварийной защиты

Лидер сборной РФ по тяжелой атлетике Малигов удивлен отстранению от ЧМСпорт 1 октября, 12:18
Директор: "Локомотиву" необходимо сохранить баланс между молодыми и опытными футболистамиСпорт 1 октября, 12:03
В США опубликовано письмо бывшей девушки Джима Керри, написанное перед самоубийствомОбщество 1 октября, 12:02
Сборная Болгарии по тяжелой атлетике отстранена от участия в международных стартах на годСпорт 1 октября, 11:46
Шестаков намерен обсудить олимпийские перспективы самбо с главой МОК до декабря 2017 годаСпорт 1 октября, 11:42
Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл Гран-при МалайзииСпорт 1 октября, 11:39
Электропитание Якутской ГРЭС отключилось из-за срабатывания аварийной защитыПроисшествия 1 октября, 11:32
Сборная Ирана не будет проводить сбор в Казани и приедет за два дня до игры с россиянамиСпорт 1 октября, 10:51
Полиция проводит проверку по факту драки со стрельбой с участием бойца ММА в ПетербургеПроисшествия 1 октября, 10:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отключение электропитания Якутской ГРЭС произошло из-за срабатывания аварийной защиты. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
"1 октября в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что произошел технологический хлопок на Якутской ГРЭС в отдельно стоящем здании, где расположен резервный источник питания. В результате срабатывания аварийной защиты отключено электропитание Якутской ГРЭС. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, сейчас на месте работают оперативные группы МЧС и энергетиков.
Ранее сообщалось, что без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и его пригороды.
По словам заместителя главы администрации Якутска Дмитрия Садовникова, идет подключение резервных источников питания.
На сайте Министерства энергетики сообщается, что авария также затронула Якутскую ТЭЦ.
"1 октября в 10:06 мск (16:06 местного времени Якутская ГРЭС разгрузилась со 189 МВт до нуля с потерей собственных нужд, Якутская ТЭЦ разгрузилась с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд. Без электроснабжения остались потребители Центрального энергорайона Якутской энергосистемы мощностью 195 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Обе станции относятся к ПАО "Якутскэнерго". Якутская ГРЭС мощностью выработки электроэнергии 368 МВт и тепловой энергии 548 Гкал/час была ведена в эксплуатацию в 1970 году.
Якутская ТЭЦ мощностью выработки электроэнергии 12 МВт и тепловой энергии 494 Гкал/час была построена в 1937 году.
Обе станции находятся в Якутске.