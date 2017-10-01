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Электропитание Якутской ГРЭС отключилось из-за срабатывания аварийной защиты

Происшествия
1 октября, 11:32 дата обновления: 1 октября, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет

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© Владимир Жабриков/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отключение электропитания Якутской ГРЭС произошло из-за срабатывания аварийной защиты. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

"1 октября в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что произошел технологический хлопок на Якутской ГРЭС в отдельно стоящем здании, где расположен резервный источник питания. В результате срабатывания аварийной защиты отключено электропитание Якутской ГРЭС. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, сейчас на месте работают оперативные группы МЧС и энергетиков.

YouTube/Гаврил Семенов

Ранее сообщалось, что без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и его пригороды.

По словам заместителя главы администрации Якутска Дмитрия Садовникова, идет подключение резервных источников питания.

На сайте Министерства энергетики сообщается, что авария также затронула Якутскую ТЭЦ.

"1 октября в 10:06 мск (16:06 местного времени Якутская ГРЭС разгрузилась со 189 МВт до нуля с потерей собственных нужд, Якутская ТЭЦ разгрузилась с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд. Без электроснабжения остались потребители Центрального энергорайона Якутской энергосистемы мощностью 195 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Обе станции относятся к ПАО "Якутскэнерго". Якутская ГРЭС мощностью выработки электроэнергии 368 МВт и тепловой энергии 548 Гкал/час была ведена в эксплуатацию в 1970 году.

Якутская ТЭЦ мощностью выработки электроэнергии 12 МВт и тепловой энергии 494 Гкал/час была построена в 1937 году.

Обе станции находятся в Якутске.

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Электропитание Якутской ГРЭС отключилось из-за срабатывания аварийной защиты
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