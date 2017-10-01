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Энергопитание отключившейся из-за аварии Якутской ГРЭС восстановлено

Происшествия
1 октября, 12:30 дата обновления: 1 октября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

СК начал проверку по факту аварии

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Энергопитание Якутской ГРЭС, полностью отключившейся в воскресенье в результате аварии, восстановлено. Об этом сообщает сайт Министерства энергетики РФ.

"В настоящее время возгорание ликвидировано, питание собственных нужд Якутской ГРЭС восстановлено, ведется разворот генерирующих мощностей, ситуация находится на контроле Минэнерго", - говорится в сообщении на сайте.

Следственное управление СК по региону начало проверку по факту аварии. 

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СКР. По окончании тушения возникшего пожара будет произведен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщает пресс-служба ведомства.

В региональной прокуратуре сообщили, что "с привлечением сотрудников Ростехнадзора организована проверка по факту аварийного отключения электроэнергии в Якутске и его пригородах".

На место аварии выехали прокурор Якутска и руководство прокуратуры республики.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

В результате аварии на Якутской ГРЭС без электроснабжения остались более 300 тыс. человек.

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