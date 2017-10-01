Источник: в результате аварии на Якутской ГРЭС пострадал человек

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате взрыва резервного источника питания на территории Якутской ГРЭС. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"В результате взрыва пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован с ожогами в республиканскую больницу № 2 Якутска", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), в результате срабатывания защитной автоматики произошло отключение энергоснабжения части Якутска с населением более 310 тыс. человек.
"Проводятся работы по запуску газовых турбин, планируемое время завершения - 14:00 мск. Все социально значимые объекты имеют резервные источники питания", - сообщили в главке.
По данным МЧС, взрыв резервного источника питания с последующим возгоранием трансформаторного масла на площади 70 кв. метров произошел при проведении ремонтных работ в отдельно стоящем одноэтажном здании на территории Якутской ГРЭС. Сейчас возгорание ликвидировано.
По факту произошедшего республиканское следственное управление СК проводит проверку.