Из-за аварии на Якутской ГРЭС без электричества остались более 33 тыс. домов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 33 тыс. жилых домов в Якутске и еще четырех муниципальных районах остались в воскресенье без электроэнергии из-за аварии на Якутской ГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).

"В результате происшествия без света остается 6300 домов Якутска. А также под отключение попали потребители четырех муниципальных образований (Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Чурапчинский, Усть-Алданский районы) 27050 жилых домов", - говорится в сообщении.

Точное количество людей, оставшихся без света не называется, но известно, что только в Якутске проживают более 300 тыс. человек.

Есть пострадавший

Источник в экстренных службах региона сообщил об одном пострадавшем в результате взрыва на территории станции.

"Пострадавший госпитализирован с ожогами в республиканскую больницу № 2 Якутска", - сказал собеседник агентства.

YouTube/Гаврил Семенов

Причины аварии

Как отмечает МЧС, причиной аварийной ситуации на Якутской ГРЭС стал взрыв резервного источника питания в отдельно стоящем здании. В помещении разлилось трансформаторное масло на площади 70 кв. метров.

В воскресенье в 16:06 по местному времени (10:06 мск) на станции в помещении с резервными турбинами произошел пожар. В результате срабатывания аварийной защиты ГРЭС разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд.

После отключения станции из-за резкого повышения нагрузки с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд разгрузилась и Якутская ТЭЦ. В результате инцидента без воды и отопления остались Якутск и его пригороды.

Ведутся восстановительные работы

Минэнерго сообщает, что сейчас возгорание ликвидировано, энергопитание Якутской ГРЭС восстановлено и ведется подключение к работе ее мощностей. Готовятся к запуску резервные газотурбинные установки.

Сейчас на Якутской ГРЭС продолжают работу спасатели, сотрудники ГИБДД, полиции. К ликвидации аварии привлечены 194 человека, 42 единицы техники, в том числе от МЧС - 78 человек, 13 единиц техники. На месте работает ФСБ и следственные органы.

Мэр Якутска Айсен Николаев в эфире телеканала "Россия 24" пообещал восстановить электроснабжение и подачу воды в жилые дома в течение ближайших трех часов.

Прокуратура начала проверку

В прокуратуре Якутии сообщили, что "с привлечением сотрудников Ростехнадзора организована проверка по факту аварийного отключения электроэнергии в Якутске и его пригородах".

На место ЧП выехали прокурор Якутска и руководство региональной прокуратуры.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.