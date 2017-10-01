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Источник: СК и ФСБ проводят в Петербурге обыски по делу тренинговой организации "Зеора"

Происшествия
1 октября, 13:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, октября. /ТАСС

Руководство подозревается в проведении тренингов личностного роста с применением техник и методик, способных причинить вред психическому здоровью граждан, сообщили в правоохранительных органах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники СК и ФСБ в воскресенье проводят в Санкт-Петербурге обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства тренинговой организации "Зеора". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Обыски прошли в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, использовавшемся для проведения тренингов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье 239 УК РФ - "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Фигурантов подозревают в проведении тренингов личностного роста с применением техник и методик, способных причинить вред психическому здоровью граждан.

В пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили участие сотрудников ведомства в проводимых мероприятиях, но от дальнейших комментариев воздержались. Число фигурантов дела не уточняется.

По данным открытых источников, организация "Международное содружество креативного коучинга "Зеора" действует в Петербурге более 10 лет.

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