Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавший при аварии на Якутской ГРЭС находится в реанимации

Происшествия
1 октября, 15:18 UTC+3

В правительстве республики не уточнили должность пострадавшего

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пострадавший при аварии на Якутской ГРЭС находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников.

"При аварии пострадал один человек, он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил Колодезников, не уточнив, какую должность занимал пострадавший и почему он оказался на месте аварии.

Смотрите также

В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭС

В Якутске началось подключение микрорайонов к энергоснабжению

На Якутской ГРЭС после аварии включена в работу одна газотурбина

По словам первого зампреда правительства, в настоящее идет поэтапное подключение Якутска и прилегающих районов к энергоснабжению. Особое внимание уделяется объектам здравоохранения, образования и дорожной инфраструктуры. "На всех объектах здравоохранения есть резервные источники энергии. Больных, которые находились на дому и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, перевезли в стационар. На контроле держим и социальные объекты", - пояснил Колодезников.

По его словам, перед всеми городскими и республиканскими службами поставлена задача обратить внимание на бесперебойную работу операционных и реанимаций в больницах, а также на работу светофоров на дорогах Якутска.

В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это более 33 тыс. жилых домов с населением 310 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
2
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
3
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
4
Ситуация в Каталонии. Онлайн
5
В США опубликовано письмо бывшей девушки Джима Керри, написанное перед самоубийством
6
Из-за аварии на Якутской ГРЭС без электричества остались более 33 тыс. домов
7
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама