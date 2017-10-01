МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пострадавший при аварии на Якутской ГРЭС находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников.

"При аварии пострадал один человек, он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил Колодезников, не уточнив, какую должность занимал пострадавший и почему он оказался на месте аварии.

По словам первого зампреда правительства, в настоящее идет поэтапное подключение Якутска и прилегающих районов к энергоснабжению. Особое внимание уделяется объектам здравоохранения, образования и дорожной инфраструктуры. "На всех объектах здравоохранения есть резервные источники энергии. Больных, которые находились на дому и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, перевезли в стационар. На контроле держим и социальные объекты", - пояснил Колодезников.

По его словам, перед всеми городскими и республиканскими службами поставлена задача обратить внимание на бесперебойную работу операционных и реанимаций в больницах, а также на работу светофоров на дорогах Якутска.

В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это более 33 тыс. жилых домов с населением 310 тыс. человек.