Режим ЧС введен в Якутии после аварии на ГРЭС

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды после аварии на Якутской ГРЭС.
"Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей - и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах", - сказал Пучков.
Он подчеркнул, что все соответствующие службы должны в режиме ЧС выполнять возложенные задачи в полном объеме.
"Завтра все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно", - сказал министр.
Пучков потребовал не допустить размораживания систем отопления, обратив внимание на то, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже нуля.
"Если кто забыл, я напомню, что мы самолетами Ил-76 МЧС России возили батареи со всей страны на Дальний Восток, поэтому сейчас все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, аварийные ситуации в системе теплоснабжения должны быть исключены, нельзя допустить размораживания систем отопления", - заключил он.
Министр также поручил усилить информирование населения о принимаемых мерах и о подключении электричества, воды и отопления.