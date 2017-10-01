СМИ: на вокзале Марселя человек с ножом напал на прохожих

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Полиция Марселя застрелила мужчину, который с ножом нападал на людей на вокзале Сен- Шарль. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

По его информации, один человек погиб. Все пассажиры эвакуированы.