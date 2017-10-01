Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В большинстве районов Якутска восстановлено энергоснабжение

Происшествия
1 октября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Запуск трех газотурбинных установок Якутской ГРЭС позволил подать электроэнергию на Якутскую ТЭЦ и Водоканал и восстановить подачу тепла и воды

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Жабриков/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электро-, водо- и теплоснабжение восстановлено в большинстве районов Якутска. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

Смотрите также

Из-за аварии на Якутской ГРЭС без электричества остались более 33 тыс. домов

"В данное время электро-, водо- и теплоснабжение восстановлено в большинстве районов города Якутска. Также электроснабжение восстанавливается в центральной группе улусов",- говорится в сообщении.

Пресс-служба республиканского управления МЧС сообщает, что в работу запущены три газотурбинные установки Якутской ГРЭС, что позволило подать электроэнергию на Якутскую ТЭЦ и Водоканал и восстановить подачу тепла и воды. Также пресс-служба Минэнерго сообщает о включении в работу восьми дизель-генераторов суммарной выработкой 25 МВт.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды после аварии. Он поручил наладить работу всех городских систем жизнеобеспечения к 2 октября и не допустить размораживания систем отопления, а также наладить информирование жителей о текущей ситуации.

По факту аварии прокуратура и следственные органы начали проверки. Причина аварии пока не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на Якутской ГРЭС
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
2
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭС
5
Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключений
6
Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама