В большинстве районов Якутска восстановлено энергоснабжение

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электро-, водо- и теплоснабжение восстановлено в большинстве районов Якутска. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

"В данное время электро-, водо- и теплоснабжение восстановлено в большинстве районов города Якутска. Также электроснабжение восстанавливается в центральной группе улусов",- говорится в сообщении.

Пресс-служба республиканского управления МЧС сообщает, что в работу запущены три газотурбинные установки Якутской ГРЭС, что позволило подать электроэнергию на Якутскую ТЭЦ и Водоканал и восстановить подачу тепла и воды. Также пресс-служба Минэнерго сообщает о включении в работу восьми дизель-генераторов суммарной выработкой 25 МВт.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды после аварии. Он поручил наладить работу всех городских систем жизнеобеспечения к 2 октября и не допустить размораживания систем отопления, а также наладить информирование жителей о текущей ситуации.

По факту аварии прокуратура и следственные органы начали проверки. Причина аварии пока не сообщается.