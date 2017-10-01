Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключений

Происшествия
1 октября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Сотрудники МЧС проверяют сохранность помещений, наличие порывов или замыканий с целью предотвращения возможных аварий

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 300 межведомственных оперативных групп обследуют социально значимые объекты Якутска после отключений электроэнергии, отопления и воды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Республики Саха (Якутия).

"Для обследования социально значимых объектов, попавших в зону отключения, привлечены около 300 межведомственных оперативных групп, в том числе 15 оперативных групп от пожарно-спасательных гарнизонов. Всего задействовано сил и средств: 136 человек, 36 единицы техники, в том числе от МЧС 71 человек, 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что группы проверяют сохранность помещений, наличие порывов или замыканий с целью предотвращения возможных аварий.

По данным МЧС, в Якутске запитаны уже 85% потребителей, во всех четырех муниципальных районах, попавших под отключение, запущены резервные источники питания.

В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остались город Якутск и четыре муниципальных района - это более 33 тыс. жилых домов с населением 310 тыс. человек. В результате аварии пострадал один человек, он находится в реанимации.

В Якутске и пострадавших от отключения районах введен режим ЧС. По факту аварии прокуратура и следственные органы проводят проверки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на Якутской ГРЭС
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
2
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭС
5
Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключений
6
Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама