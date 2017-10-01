Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 300 межведомственных оперативных групп обследуют социально значимые объекты Якутска после отключений электроэнергии, отопления и воды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Республики Саха (Якутия).

"Для обследования социально значимых объектов, попавших в зону отключения, привлечены около 300 межведомственных оперативных групп, в том числе 15 оперативных групп от пожарно-спасательных гарнизонов. Всего задействовано сил и средств: 136 человек, 36 единицы техники, в том числе от МЧС 71 человек, 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что группы проверяют сохранность помещений, наличие порывов или замыканий с целью предотвращения возможных аварий.

По данным МЧС, в Якутске запитаны уже 85% потребителей, во всех четырех муниципальных районах, попавших под отключение, запущены резервные источники питания.

В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остались город Якутск и четыре муниципальных района - это более 33 тыс. жилых домов с населением 310 тыс. человек. В результате аварии пострадал один человек, он находится в реанимации.

В Якутске и пострадавших от отключения районах введен режим ЧС. По факту аварии прокуратура и следственные органы проводят проверки.