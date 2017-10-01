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Все потребители Якутска обеспечены электроэнергией по временной схеме

Происшествия
1 октября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В "Якутсэнерго" добавили, что ТЭЦ вошла в рабочий режим циркуляции теплоносителя в обслуживаемых кварталах города

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© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Все потребители электроэнергии Якутска стали получать электроэнергию по временной схеме. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба "Якутскэнерго".

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"В 16:15 мск (22:15 местного времени) все потребители города Якутска обеспечены электроэнергией по резервной схеме", - сказано в сообщении компании. В "Якутсэнерго" также сообщили, что Якутская ТЭЦ вошла в рабочий режим циркуляции теплоносителя в обслуживаемых кварталах столицы региона.

Во временной схеме электроснабжения центральной группы административно-территориальных образований (улусов) и города Якутска задействованы районные дизельные электростанции, мощности Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2. Персонал "Якутской энергоремонтной компании ведет восстановительные работы на поврежденном оборудовании Якутской ГРЭС.

В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Без электроэнергии, отопления и воды остались город Якутск и четыре муниципальных района - более 33 тыс. жилых домов с населением 310 тыс. человек. В результате аварии пострадал один человек, который находится в реанимации.

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