Режим КТО введен в двух районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в воскресенье в двух районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"В 16:30 мск в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО", - сообщил собеседник.

По его словам, в этих районах ведутся поиски боевиков и их пособников.

"До особого распоряжения на указанных территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", - добавил собеседник.

По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, режим введен после того, как в воскресенье в селе Бабаюрт неизвестные напали на полицейского. "Неизвестные в воскресенье у собственного дома расстреляли участкового полиции. Он скончался от полученных ранений", - отметил источник.

Ранее ТАСС сообщал, что в субботу в Кизлярском районе Дагестана был убит участковый полиции. Неизвестные проникли в опорный пункт, нанесли полицейскому ножевые ранения, от которых он скончался, после чего похитили табельное оружие и его автомобиль и скрылись.