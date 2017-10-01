Режим КТО введен в двух районах Дагестана

"Локомотив" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 1 октября, 18:23
Футболист ЦСКА Чалов уверен, что начнет забивать после паузы на матчи сборныхСпорт 1 октября, 18:13
СМИ: вице-президент ФК "Барселона" подал в отставку перед матчем с "Лас-Пальмасом"Спорт 1 октября, 17:56
Электричество в Якутске восстановлено по штатной схемеПроисшествия 1 октября, 17:48
В Манчестере открылся съезд правящей Консервативной партииМеждународная панорама 1 октября, 17:48
Блатт: громкие переходы идут на пользу имиджу НБАСпорт 1 октября, 17:48
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что не получал конкретного предложения по переходу в ЦСКАСпорт 1 октября, 17:41
Логистический центр откроется в Москве для распространения осетинских пироговЭкономика и бизнес 1 октября, 17:38
Итальянский астронавт отметил Международный день кофе чашечкой эспрессо на борту МКСКосмос 1 октября, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в воскресенье в двух районах Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.
"В 16:30 мск в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО", - сообщил собеседник.
По его словам, в этих районах ведутся поиски боевиков и их пособников.
"До особого распоряжения на указанных территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", - добавил собеседник.
По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, режим введен после того, как в воскресенье в селе Бабаюрт неизвестные напали на полицейского. "Неизвестные в воскресенье у собственного дома расстреляли участкового полиции. Он скончался от полученных ранений", - отметил источник.
Ранее ТАСС сообщал, что в субботу в Кизлярском районе Дагестана был убит участковый полиции. Неизвестные проникли в опорный пункт, нанесли полицейскому ножевые ранения, от которых он скончался, после чего похитили табельное оружие и его автомобиль и скрылись.