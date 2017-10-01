Электричество в Якутске восстановлено по штатной схеме

"Локомотив" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 1 октября, 18:23
Футболист ЦСКА Чалов уверен, что начнет забивать после паузы на матчи сборныхСпорт 1 октября, 18:13
СМИ: вице-президент ФК "Барселона" подал в отставку перед матчем с "Лас-Пальмасом"Спорт 1 октября, 17:56
Электричество в Якутске восстановлено по штатной схемеПроисшествия 1 октября, 17:48
В Манчестере открылся съезд правящей Консервативной партииМеждународная панорама 1 октября, 17:48
Блатт: громкие переходы идут на пользу имиджу НБАСпорт 1 октября, 17:48
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что не получал конкретного предложения по переходу в ЦСКАСпорт 1 октября, 17:41
Логистический центр откроется в Москве для распространения осетинских пироговЭкономика и бизнес 1 октября, 17:38
Итальянский астронавт отметил Международный день кофе чашечкой эспрессо на борту МКСКосмос 1 октября, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение в Якутске и пяти муниципальных образованиях Якутии восстановлено по штатной схеме. Об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.
"На данный момент запущены в работу четыре газовые турбины Якутской ГРЭС и две газовые турбины ГРЭС-2 суммарной мощностью до 230 МВт. В связи с этим Якутск и пять муниципальных образований подключены к электроэнергии по штатной схеме", - сказал собеседник агентства.
Два муниципальных образования Якутии запитаны от резервных источников питания, в настоящее время ведутся работы по их подключению по штатной схеме.
Одновременно ведется обследование жилого сектора, больниц, поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и котельных. "В этой работе задействованы 286 совместных комплексных бригад. Все объекты обеспечены теплоснабжением в полном объеме", - сообщили в ГУ МЧС.