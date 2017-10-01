Электричество в Якутске восстановлено по штатной схеме

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение в Якутске и пяти муниципальных образованиях Якутии восстановлено по штатной схеме. Об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.

"На данный момент запущены в работу четыре газовые турбины Якутской ГРЭС и две газовые турбины ГРЭС-2 суммарной мощностью до 230 МВт. В связи с этим Якутск и пять муниципальных образований подключены к электроэнергии по штатной схеме", - сказал собеседник агентства.

Два муниципальных образования Якутии запитаны от резервных источников питания, в настоящее время ведутся работы по их подключению по штатной схеме.

Одновременно ведется обследование жилого сектора, больниц, поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и котельных. "В этой работе задействованы 286 совместных комплексных бригад. Все объекты обеспечены теплоснабжением в полном объеме", - сообщили в ГУ МЧС.