Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека задержаны в Петербурге по делу тренинговой организации "Зеора"

Происшествия
1 октября, 18:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, октября. /ТАСС

По данным следствия, задержанные выступили в преступный сговор для создания автономной НКО "Зеора", деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда из здоровью

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Два человека из руководства тренинговой организации "Зеора" задержаны в Петербурге в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

"Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", - сообщает ГСУ.

По данным следствия, мужчина и женщина, имена которых СК не называет, вступили в преступный сговор с целью создания и руководства автономной некоммерческой организацией "Зеора", деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. "Согласно заключению эксперта, в тренингах, проводимых организаторами вышеуказанной организации, присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью", - отметили в ГСУ.

Ранее в воскресенье сотрудники СК и ФСБ провели обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в съемном помещении, в котором проводились тренинги.

По данным открытых источников, организация "Международное содружество креативного коучинга "Зеора" действует в Петербурге более 10 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется
3
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
4
Ситуация в Каталонии. Онлайн
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
7
СМИ: взрыв прогремел в окрестностях Рима, есть пострадавшие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама