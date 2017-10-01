Два человека задержаны в Петербурге по делу тренинговой организации "Зеора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Два человека из руководства тренинговой организации "Зеора" задержаны в Петербурге в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

"Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", - сообщает ГСУ.

По данным следствия, мужчина и женщина, имена которых СК не называет, вступили в преступный сговор с целью создания и руководства автономной некоммерческой организацией "Зеора", деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. "Согласно заключению эксперта, в тренингах, проводимых организаторами вышеуказанной организации, присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью", - отметили в ГСУ.

Ранее в воскресенье сотрудники СК и ФСБ провели обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в съемном помещении, в котором проводились тренинги.

По данным открытых источников, организация "Международное содружество креативного коучинга "Зеора" действует в Петербурге более 10 лет.