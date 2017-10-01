Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Республике Саха (Якутия) введен не будет, сообщает пресс-служба республиканского правительства, цитируя первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова. Ранее о необходимости введения ЧС сообщал Глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Аварийно-восстановительные работы идут в штатном режиме. В республике режим ЧС не будет вводиться", - процитировала пресс-служба слова Колодезникова.

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды после аварии на Якутской ГРЭС. Глава ведомства подчеркнул, что все соответствующие службы должны в режиме ЧС выполнять возложенные задачи в полном объеме. "Завтра все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно", - сказал министр.

Как отмечает пресс-служба правительства республики, в настоящее время энергообеспечение в Якутске восстановлено - на ГРЭС запущены четыре турбины суммарной мощностью 140 МВт. В населенных пунктах Амге, Чурапче, Борогонцы и Хандыге действуют резервные источники питания суммарной мощностью 30 МВт. За счет запуска двух турбин новой Якутской ГРЭС-2 суммарной мощностью 80 МВт возобновилось энергоснабжение Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов.

В пресс-службе отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией полиция работает в усиленном режиме, в ночное время будут работать газовые службы в частном секторе, в Якутске восстанавливается работа светофоров, водоснабжение в республиканской столице восстановлено полностью. "Ведется системная работа, отдельная помощь республике не требуется", - резюмировал Колодезников.

В воскресенье в 10:06 мск (16:06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. После хлопка с последующим возгоранием произошел разлив трансформаторного масла на площади 70 кв. м. Система аварийной защиты отключила все источники питания, газотурбинные установки не пострадали. Произошло аварийное отключение части Якутска и семи муниципальных образований - Мегино-Кангаласский, Таттинский, Амгинский, Томпонский, Хангаласский, Чурапчинский и Усть-Алданский районы.