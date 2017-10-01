В Москве возбуждено дело о побоях после конфликта с продюсером РЕН ТВ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о побоях после конфликта студента с продюсером телеканала РЕН ТВ на Фрунзенской набережной в Москве.

"По результатам проверки по факту конфликта на Фрунзенской набережной с участием работника одного из телеканалов столичной полицией возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ - "Побои", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, предположительно, инициатором конфликта стал студент одного из московских вузов. Он был допрошен, после чего отпущен под обязательство о явке.

Конфликт на набережной возник после ДТП. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате удара мотоцикл загорелся. На место происшествия приехали журналисты телеканала РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина, представившийся сотрудником СК, потребовал прекратить съемку и угрожал съемочной группе, затем мужчина несколько раз ударил продюсера и разбил микрофон.

Официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ранее ТАСС, что молодой человек не имеет никакого отношения к Следственному комитету.