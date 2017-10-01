СМИ: два человека застрелены на парковке у ночного клуба в Торонто

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает мужчину, застрелившего двух человек на парковке у ночного клуба Rebel в центре канадского города Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

В результате один мужчина скончался на месте, второй - позднее в больнице. Им было примерно от 20 до 30 лет, другие их персональные данные не раскрываются.

"Мы предполагаем, что подозреваемый и жертвы являлись постоянными посетителями ночного клуба. На парковке между ними произошла ссора, которая привела к стрельбе", - проинформировала представитель городской полиции Кэти Стивенсон. Она добавила, что около клуба и во всей центральной части Торонто установлены многочисленные камеры видеонаблюдения, с помощью которых полиция надеется оперативно найти и задержать преступника. Его личность сейчас устанавливается.

Других подробностей Стивенсон не привела.