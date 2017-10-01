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Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников

Происшествия
1 октября, 19:30 UTC+3 КУРСК КУРСК 1, октября. /ТАСС

Сообщается о гибели одного военнослужащего

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КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Нападение по пограничников, в результате которого один сотрудник погранслужбы погиб, совершено в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Совершено нападение на пограничников, один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

В пограничном управлении ФСБ России по Курской области в воскресенье сказали, что официальный комментарий по инциденту может быть дан в понедельник во второй половине дня.

"Официально мы можем прокомментировать эту информацию завтра, не ранее второй половины дня", - сказал представитель погрануправления, отвечая на вопрос ТАСС об инциденте.

Ранее в воскресенье один из телеграмм-каналов сообщил, что в районе поселка Теткино проводилась операция "Нелегал", в ходе которой группа пограничников проверяла сарай. Как сообщается, прятавшиеся внутри вооруженные люди застрелили на месте пограничника-кинолога, после чего завязался бой, в ходе которого были убиты трое нападавших.

По данным телеграмм-канала, засевшие в сарае боевики перешли границу с территории Украины. Предполагается, что через Украину они возвращались в одну из российских северокавказских республик из Сирии, где воевали в составе незаконных вооруженных формирований.

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