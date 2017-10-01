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В гостинице "Москва" на Охотном ряду произошло задымление в вентиляции

Происшествия
1 октября, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В МЧС сообщили, что "пострадавших нет, эвакуация из здания не проводилась"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Задымление в вентиляции произошло в гостинице "Москва" на Охотном ряду.

"На техническом этаже шестиэтажного здания в системе вентиляции произошло задымление. Пожарные ищут источник возгорания", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, добавив, что "пострадавших нет, эвакуация из здания не проводилась".

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что поступила заявка о возгорании в гостинице "Москва" по адресу: Охотный ряд, дом 2. С кровли 6-этажной части здания идет слабый черный дым.

По данным источника, улица Охотный ряд частично перекрыта для подъезда пожарной техники.

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