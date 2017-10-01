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Возгорание в вентиляции гостиницы "Москва" на Охотном ряду потушено

Происшествия
1 октября, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В экстренных службах города сообщили, что на время тушения пожара улица Охотный ряд частично была перекрыта для подъезда пожарной техники

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в вентиляции гостиницы "Москва" на Охотном ряду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Возгорание ликвидировано на площади 2 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание возникло на техническом этаже шестиэтажного здания по адресу: Охотный ряд, дом 2 в системе вентиляции. Эвакуация из здания не проводилась. Причины происшествия устанавливаются.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на время тушения пожара улица Охотный ряд частично была перекрыта для подъезда пожарной техники.

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