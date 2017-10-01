Возгорание в вентиляции гостиницы "Москва" на Охотном ряду потушено

Первый фестиваль фейерверков прошел в АрхангельскеОбщество 1 октября, 21:34
Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не былоСпорт 1 октября, 21:16
Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости КаталонииМеждународная панорама 1 октября, 21:07
Хоккеист ЦСКА Окулов считает, что "ссылка" в ВХЛ пошла ему и партнерам на пользуСпорт 1 октября, 20:58
"Рома" победила "Милан" в матче чемпионата ИталииСпорт 1 октября, 20:58
"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в матче 12-го тура РФПЛСпорт 1 октября, 20:54
Останки 86 красноармейцев захоронили на мемориальном кладбище в ЧечнеОбщество 1 октября, 20:48
Вопреки всем препонам Мадрида жители Каталонии массово вышли голосовать за независимостьМеждународная панорама 1 октября, 20:31
Якутск оказался в шаге от энергетической катастрофы из-за ЧП на ГРЭСПроисшествия 1 октября, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в вентиляции гостиницы "Москва" на Охотном ряду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"Возгорание ликвидировано на площади 2 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание возникло на техническом этаже шестиэтажного здания по адресу: Охотный ряд, дом 2 в системе вентиляции. Эвакуация из здания не проводилась. Причины происшествия устанавливаются.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, на время тушения пожара улица Охотный ряд частично была перекрыта для подъезда пожарной техники.