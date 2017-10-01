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На Ярославском вокзале мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой

Происшествия
1 октября, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Сообщатся, что приближавшийся электропоезд подавал сигналы идущему по путям мужчине

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб на Ярославском вокзале в воскресенье после того, как его зажало насмерть между платформой и электричкой. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Мужчина 1978 года рождения шел по путям недалеко от платформы на Ярославском вокзале. Приближавшийся электропоезд подавал ему сигналы, но мужчина их не услышал. Мужчину зажало между платформой и электричкой, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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