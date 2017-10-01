СК начал проверку обстоятельств гибели пассажирки авиарейса "Москва - Уфа"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства смерти пассажирки на борту самолета, летевшего из Москвы в Уфу. Об этом сообщила в воскресенье представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

"По предварительным данным, около 15:00 мск в аэропорту Внуково через 30 минут после взлета совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс "Москва - Уфа", на борту которого скоропостижно скончалась одна из пассажирок", - сообщила она.

Согласно сведениям следствия, женщине было 54 года.

По факту происшествия начата проверка.