В США установлена причина одного из крупнейших за 40 лет крушений судов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Ошибка капитана была причиной крушения американского грузового судна "Эль Фаро" у Багамских островов в октябре 2015 года, унесшего жизни 33 человек. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Береговой охраны США.

В документе отмечается, что произошедшее стало "одной из худших катастроф на море в истории США", привело к "наибольшему числу жертв почти за 40 лет при затоплении американских коммерческих судов". Как полагают специалисты Береговой охраны, капитан Майкл Дэвидсон недооценил силу урагана "Хоакин", в зоне действия которого оказалось судно, и не изменил курс. Он также неверно оценил сложившуюся из-за стихийного бедствия ситуацию и не предпринял некоторых из необходимых мер, чтобы спасти судно.

В докладе также говорится, что из-за спешки груз на судне был распределен неравномерно, вследствие чего возник сильный крен на одну сторону. По мнению экспертов, во время шторма также отключился главный двигатель "Эль Фаро". Кроме того, не все члены команды хорошо говорили по-английски и были ознакомлены с требованиями безопасности.

"Эль Фаро" затонуло 1 октября 2015 года с 33 членами экипажа на борту. Оно доставляло из порта Джексонвилл (штат Флорида) в Пуэрто-Рико 391 контейнер, главным образом с автомобилями. После отказа двигателей в трюм стала поступать вода. После этого связь с судном прервалась.

Береговая охрана США для поиска членов экипажа и самого судна задействовала гражданскую и военную авиацию, а также три буксира. Вскоре власти выяснили, что обнаруженные на глубине примерно 4,6 км обломки принадлежат "Эль Фаро". Их изучение с помощью спущенного под воду батискафа показало, что судно подверглось значительным разрушениям, разломившись на несколько частей. Одна из палуб корабля была обнаружена в 1 км от основной части судна.

Тела моряков обнаружены не были, все члены экипажа признаны погибшими.