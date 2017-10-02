В Забайкалье задержали иностранца, прятавшего 1,5 кг золота в пачке из-под сока

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ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Гражданин Азербайджана задержан в Забайкальском крае с 1,5 кг самородного золота в пачке из-под сока, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Сотрудники транспортной полиции задержали гражданина на вокзале станции Новая Чара. Он пытался скрыться от них. В ходе досмотра в его сумке обнаружена коробка из-под сока, в которой находилось свыше 1,5 кг самородного золота общей стоимостью 2,7 млн рублей", - сказали в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, мужчина заявил, что нашел драгоценный металл в одном из поселков и решил оставить его себе для дальнейшей реализации.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконное хранение драгоценных металлов"), санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.